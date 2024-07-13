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РФ обстріляла Куп’янщину: є постраждала – ХОВА

Події 14:00   13.07.2024
Вікторія Яковенко
РФ обстріляла Куп’янщину: є постраждала – ХОВА

13 липня армія РФ обстріляла населені пункти Куп’янського району на Харківщині, повідомили у ХОВА.

Зокрема, об 11:45 окупанти вдарили по селу Пристін. Інформація про постраждалих не надходила.

Близько 12:00 внаслідок обстрілу загорілось приміщення відділення Нової пошти у селищі Куп’янськ-Вузловий. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також в результаті ворожих ударів по Куп’янськ-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 14:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 липня армія РФ обстріляла населені пункти Куп’янського району на Харківщині, повідомили у ХОВА.".