РФ обстріляла Куп’янщину: є постраждала – ХОВА
13 липня армія РФ обстріляла населені пункти Куп’янського району на Харківщині, повідомили у ХОВА.
Зокрема, об 11:45 окупанти вдарили по селу Пристін. Інформація про постраждалих не надходила.
Близько 12:00 внаслідок обстрілу загорілось приміщення відділення Нової пошти у селищі Куп’янськ-Вузловий. За попередніми даними, постраждалих немає.
Також в результаті ворожих ударів по Куп’янськ-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянщина, обстріл, ранена, рф, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 липня армія РФ обстріляла населені пункти Куп’янського району на Харківщині, повідомили у ХОВА.".