Понад 30 КАБів випустила РФ по Харківщині за добу – Синєгубов про обстріли

За добу по території Харківщини армія РФ випустила 32 ворожі КАБи, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

О 00:15 13 липня під час ворожого обстрілу села Завадське були пошкоджені приватний будинок, гараж, господарча споруда, вікна, паркан, ворота.

Вчора, 12 липня, о 15:00 через мінометний обстріл Вовчанська постраждала 68-річна жінка.

А об 11:30 окупанти вдарили FPV-дроном по селу Одноробівка. Удари відбулися під час надання населенню пенсії працівниками пересувного відділення Укрпошти. Знищена автівка, ще одна отримала пошкодження.

Також під ударами були населені пункти Новоосинове, Борщова та Слобожанське.