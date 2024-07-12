Росіяни атакували дронами пересувну пошту на Харківщині

Об 11.30 росіяни двома дронами вдарили по селі Одноробівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Удари прийшлися під час надання населенню пенсії працівниками пересувного поштового відділення «Укрпошта». Знищена одна автівка, ще одна пошкоджена. На щастя, ніхто не постраждав», – зазначив Синєгубов.