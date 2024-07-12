Росіяни атакували дронами пересувну пошту на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов / Телеграмм
Об 11.30 росіяни двома дронами вдарили по селі Одноробівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Удари прийшлися під час надання населенню пенсії працівниками пересувного поштового відділення «Укрпошта». Знищена одна автівка, ще одна пошкоджена. На щастя, ніхто не постраждав», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: БПЛА, дрон, одноробовка, Олег Синегубов, пенсия, передвижная почта, росіяни, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 15:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Об 11.30 росіяни двома дронами вдарили по селі Одноробівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".