9 дронів РФ атакували дім старости прикордонного села на Харківщині (фото)
Близько 06:00 10 липня окупанти вдарили по будинку старости села Івашки Золочівської громади.
«Ворог атакував будівлю 9 FPV-дронами внаслідок чого його було пошкоджено. Також постраждали господарчі споруди, енергомережі. В результаті спланованого нападу знищений Starlink, який забезпечував зв‘язок з населеним пунктом. Обійшлося без постраждалих», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».
Також вранці постраждала будівля селищної ради в Козачій Лопані. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко уточнив, що, попередньо, окупанти вдарили з танку.
«Будівля Козачолопанського старостату використовувалася виключно у цивільних цілях – для надання адміністративних, медичних послуг та гуманітарної допомоги мешканцям селища. На щастя, під час обстрілу ніхто не постраждав», – написав Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 06:00 10 липня окупанти вдарили по будинку старости села Івашки Золочівської громади.".