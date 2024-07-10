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9 дронів РФ атакували дім старости прикордонного села на Харківщині (фото)

Суспільство 11:15   10.07.2024
Вікторія Яковенко
9 дронів РФ атакували дім старости прикордонного села на Харківщині (фото) Фото: “Зоря”

Близько 06:00 10 липня окупанти вдарили по будинку старости села Івашки Золочівської громади.

«Ворог атакував будівлю 9 FPV-дронами внаслідок чого його було пошкоджено. Також постраждали господарчі споруди, енергомережі. В результаті спланованого нападу знищений Starlink, який забезпечував зв‘язок з населеним пунктом. Обійшлося без постраждалих», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

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Фото: “Зоря”

Також вранці постраждала будівля селищної ради в Козачій Лопані. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко уточнив, що, попередньо, окупанти вдарили з танку.

«Будівля Козачолопанського старостату використовувалася виключно у цивільних цілях – для надання адміністративних, медичних послуг та гуманітарної допомоги мешканцям селища. На щастя, під час обстрілу ніхто не постраждав», – написав Задоренко.

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Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 11:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 06:00 10 липня окупанти вдарили по будинку старости села Івашки Золочівської громади.".