9 дронов РФ атаковали дом старосты приграничного села на Харьковщине (фото)

Около 06:00 10 июля оккупанты ударили по дому старосты села Ивашки Золочевской громады.

«Враг атаковал здание 9 FPV-дронами в результате чего он был поврежден. Также пострадали хозяйственные постройки, энергосети. В результате спланированного нападения уничтожен Starlink, обеспечивавший связь с населенным пунктом. Обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

Также утром пострадало здание поселкового совета в Казачьей Лопане. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко уточнил, что, предварительно, оккупанты ударили из танка.

«Здание Казачелопанского старостата использовалось исключительно в гражданских целях – для предоставления административных, медицинских услуг и гуманитарной помощи жителям поселка. К счастью, при обстреле никто не пострадал», — написал Задоренко.