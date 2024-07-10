9 дронов РФ атаковали дом старосты приграничного села на Харьковщине (фото)
Около 06:00 10 июля оккупанты ударили по дому старосты села Ивашки Золочевской громады.
«Враг атаковал здание 9 FPV-дронами в результате чего он был поврежден. Также пострадали хозяйственные постройки, энергосети. В результате спланированного нападения уничтожен Starlink, обеспечивавший связь с населенным пунктом. Обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».
Также утром пострадало здание поселкового совета в Казачьей Лопане. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко уточнил, что, предварительно, оккупанты ударили из танка.
«Здание Казачелопанского старостата использовалось исключительно в гражданских целях – для предоставления административных, медицинских услуг и гуманитарной помощи жителям поселка. К счастью, при обстреле никто не пострадал», — написал Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 06:00 10 июля оккупанты ударили по дому старосты села Ивашки Золочевской громады.".