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9 дронов РФ атаковали дом старосты приграничного села на Харьковщине (фото)

Общество 11:15   10.07.2024
Виктория Яковенко
9 дронов РФ атаковали дом старосты приграничного села на Харьковщине (фото) Фото: «Заря»

Около 06:00 10 июля оккупанты ударили по дому старосты села Ивашки Золочевской громады.

«Враг атаковал здание 9 FPV-дронами в результате чего он был поврежден. Также пострадали хозяйственные постройки, энергосети. В результате спланированного нападения уничтожен Starlink, обеспечивавший связь с населенным пунктом. Обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

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Фото: «Заря»

Также утром пострадало здание поселкового совета в Казачьей Лопане. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко уточнил, что, предварительно, оккупанты ударили из танка.

«Здание Казачелопанского старостата использовалось исключительно в гражданских целях – для предоставления административных, медицинских услуг и гуманитарной помощи жителям поселка. К счастью, при обстреле никто не пострадал», — написал Задоренко.

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Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 11:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 06:00 10 июля оккупанты ударили по дому старосты села Ивашки Золочевской громады.".