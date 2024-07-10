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За сутки на Харьковщине двое погибших, ударили 28 КАБов — Синегубов

Происшествия 08:54   10.07.2024
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине двое погибших, ударили 28 КАБов — Синегубов Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.

Наиболее трагические последствия — в поселке Купянск-Узловой. Из-за российских ударов там были погибшие и раненые.

«Мужчина 40 лет, 88-летняя женщина и 18-летняя девушка получили ранения. Женщина 73 лет испытала острую реакцию на стресс. На месте погибли два человека: 73-летний мужчина и 67-летняя женщина», — сообщил начальник ХОВА.

По данным Синегубова, горел одноэтажный дом, один частный дом разрушен, а четырехэтажка повреждена.

прилет в Купянске-Узловом 9 июля 2
Фото: Олег Синегубов/telegram

В течение суток российские оккупанты били по Купянску-Узловому еще раз, тогда загорелась хозпостройка. Уже утром 10 июля под ударом был и сам Купянск. Там россияне повредили газовую трубу, два частных домовладения и разрушили объект логистики.

Также утром 10 июля, около 8:00, удар пришелся по Казачьей Лопани — там повреждено здание поссовета.

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По Липецкой громаде в течение суток прилетали КАБы. В частности две бомбы ударили по хвойному лесу в районе Борщевой. «Прилет» был и в Циркунах — там поврежден частный дом.

«За сутки по территории Харьковщины выпущено 28 вражеских КАБов», — привел статистику Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 08:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки".