2 погибших, 4 пострадавших – РФ нанесла авиаудары по Купянск-Узловому

9 июля с 16:10 до 16:40 армия РФ совершила массированные авиаудары по поселку Купянск-Узловой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Погибли два человека: 73-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Мужчина 40 лет, 88-летняя женщина и 18-летняя девушка получили ранения. Женщина 73 лет испытала острую реакцию на стресс.

В поселке повреждены жилые дома и хозяйственные помещения. Возникли пожары.