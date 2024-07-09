2 погибших, 4 пострадавших – РФ нанесла авиаудары по Купянск-Узловому
9 июля с 16:10 до 16:40 армия РФ совершила массированные авиаудары по поселку Купянск-Узловой, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Погибли два человека: 73-летний мужчина и 67-летняя женщина.
Мужчина 40 лет, 88-летняя женщина и 18-летняя девушка получили ранения. Женщина 73 лет испытала острую реакцию на стресс.
В поселке повреждены жилые дома и хозяйственные помещения. Возникли пожары.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, загиблий, Купянск-Узловой, погибший, пострадавший, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 20:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 июля с 16:10 до 16:40 армия РФ совершила массированные авиаудары по поселку Купянск-Узловой, сообщила Харьковская областная прокуратура.".