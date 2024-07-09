2 загиблих, 4 постраждалих – РФ завдала авіаударів по Купʼянськ-Вузловому
9 липня з 16:10 до 16:40 армія РФ здійснила масовані авіаудари по селищу Куп’янськ-Вузловий, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.
Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес.
У селищі пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, загиблий, Купянск-Узловой, пострадавший, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 20:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 липня з 16:10 до 16:40 армія РФ здійснила масовані авіаудари по селищу Куп’янськ-Вузловий, повідомила Харківська обласна прокуратура.".