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2 загиблих, 4 постраждалих – РФ завдала авіаударів по Купʼянськ-Вузловому

Події 20:21   09.07.2024
Оксана Якушко
2 загиблих, 4 постраждалих – РФ завдала авіаударів по Купʼянськ-Вузловому

9 липня з 16:10 до 16:40 армія РФ здійснила масовані авіаудари по селищу Куп’янськ-Вузловий, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес.

У селищі пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 20:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 липня з 16:10 до 16:40 армія РФ здійснила масовані авіаудари по селищу Куп’янськ-Вузловий, повідомила Харківська обласна прокуратура.".