За добу на Харківщині двоє загиблих, ударили 28 КАБів – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби.

Найбільш трагічні наслідки – в селищі Куп’янськ-Вузловий. Через російські удари там були загиблі та поранені.

“Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. На місці загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка”, – повідомив начальник ХОВА.

За даними Синєгубова, горів одноповерховий будинок, один приватний будинок зруйнований, а чотириповерхівка пошкоджена.

Протягом доби російські окупанти били по Куп’янську-Вузловому ще раз, тоді спалахнула господарча споруда. Уже вранці 10 липня під ударом був сам Куп’янськ. Там росіяни пошкодили газову трубу, два приватні домоволодіння та зруйнували об’єкт логістики.

Також вранці 10 липня, близько 8:00, удар припав по Козачій Лопані – там пошкоджена будівля селищної ради.

По Липецькій громаді протягом доби прилітали КАБи. Зокрема дві бомби вдарили по хвойному лісу в районі Борщової. “Приліт” був і в Циркунах – там пошкоджений приватний будинок.

“За добу по території Харківщини випущено 28 ворожих КАБів”, – навів статистику Синєгубов.