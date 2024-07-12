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Россияне атаковали дронами передвижную почту на Харьковщине

Происшествия 15:37   12.07.2024
Оксана Якушко
Россияне атаковали дронами передвижную почту на Харьковщине Фото: Олег Синегубов / Телеграмм

В 11.30 россияне двумя дронами ударили по селу Одноробовка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Удары пришлись во время раздачи населению пенсии работниками передвижного почтового отделения «Укрпочта». Уничтожен один автомобиль, еще один поврежден. К счастью, никто не пострадал», – отметил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 15:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 11.30 россияне двумя дронами ударили по селу Одноробовка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".