Россияне атаковали дронами передвижную почту на Харьковщине

В 11.30 россияне двумя дронами ударили по селу Одноробовка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Удары пришлись во время раздачи населению пенсии работниками передвижного почтового отделения «Укрпочта». Уничтожен один автомобиль, еще один поврежден. К счастью, никто не пострадал», – отметил Синегубов.