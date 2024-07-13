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13 боїв – на півночі Харківщини, 11 атак – на Куп’янщині: дані ГШ на ранок

Суспільство 08:27   13.07.2024
Вікторія Яковенко
13 боїв – на півночі Харківщини, 11 атак – на Куп’янщині: дані ГШ на ранок Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

Крім цього, ворог бив з авіації в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 08:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".