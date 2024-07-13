13 боїв – на півночі Харківщини, 11 атак – на Куп’янщині: дані ГШ на ранок
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.
Крім цього, ворог бив з авіації в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, генштаб, ЗСУ, Купянское, направлення, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 08:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".