13 боїв – на півночі Харківщини, 11 атак – на Куп’янщині: дані ГШ на ранок

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

Крім цього, ворог бив з авіації в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке.