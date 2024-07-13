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Лінія фронту на півночі Харківщині без змін, воюють добровольці з Африки – ISW

Суспільство 07:44   13.07.2024
Вікторія Яковенко
Лінія фронту на півночі Харківщині без змін, воюють добровольці з Африки – ISW Карта: ISW

В Інститут вивчення війни (ISW) не повідомляють про підтверджені зміни лінії фронту на півночі Харківщини 12 липня. Бої продовжуються на півночі та північному сході від Харкова.

«Російський блогер продовжував стверджувати, що російські війська мають міцні позиції на південній стороні річки Вовча в центрі Вовчанська, і ISW ще не бачив доказів, які спростовують геолокаційні кадри, опубліковані 7 липня, що вказують на те, що російські війська перетнули річку Вовча у центрі Вовчанська. Російський блогер стверджував, що невеликі українські штурмові групи регулярно входять до Глибокого (на північ від Харкова), але російські безпілотники та артилерійські підрозділи відкидають ці українські групи», – йдеться у повідомленні.

В ISW додали, що у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжували наступальні операції у районі Глибокого, Вовчанська та Стариці 12 липня. Представник української бригади, що діє на півночі Харківської області, заявив, що у складі окупаційних штурмових груп борються добровольці з країн Африки та колишнього Радянського Союзу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 07:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інститут вивчення війни (ISW) не повідомляють про підтверджені зміни лінії фронту на півночі Харківщини 12 липня. Бої продовжуються на півночі та північному сході від Харкова.".