Фронт на севере Харьковщины – без изменений, воюют добровольцы из Африки – ISW

В Институт изучения войны (ISW) не сообщают о подтвержденных изменениях линии фронта на севере Харьковщины 12 июля. Бои продолжаются на севере и северо-востоке от Харькова.

«Российский блоггер продолжал утверждать, что российские войска имеют прочные позиции на южной стороне реки Волчья в центре Волчанска, и ISW еще не видел доказательств, опровергающих геолокационные кадры, опубликованные 7 июля, указывающие на то, что российские войска пересекли реку Волчья в центре Волчанска. Российский блогер утверждал, что небольшие украинские штурмовые группы регулярно входят в Глубокое (на север от Харькова), но российские беспилотники и артиллерийские подразделения отбрасывают эти украинские группы», — говорится в сообщении.

В ISW добавили, что в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжали наступательные операции в Глубоком, Волчанске и Старице 12 июля. Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, заявил, что в составе оккупационных штурмовых групп борются добровольцы из стран Африки и бывшего Советского Союза.