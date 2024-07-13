Фронт на севере Харьковщины – без изменений, воюют добровольцы из Африки – ISW
В Институт изучения войны (ISW) не сообщают о подтвержденных изменениях линии фронта на севере Харьковщины 12 июля. Бои продолжаются на севере и северо-востоке от Харькова.
«Российский блоггер продолжал утверждать, что российские войска имеют прочные позиции на южной стороне реки Волчья в центре Волчанска, и ISW еще не видел доказательств, опровергающих геолокационные кадры, опубликованные 7 июля, указывающие на то, что российские войска пересекли реку Волчья в центре Волчанска. Российский блогер утверждал, что небольшие украинские штурмовые группы регулярно входят в Глубокое (на север от Харькова), но российские беспилотники и артиллерийские подразделения отбрасывают эти украинские группы», — говорится в сообщении.
В ISW добавили, что в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжали наступательные операции в Глубоком, Волчанске и Старице 12 июля. Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, заявил, что в составе оккупационных штурмовых групп борются добровольцы из стран Африки и бывшего Советского Союза.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, африка, волчанск, глубокое, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 07:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институт изучения войны (ISW) не сообщают о подтвержденных изменениях линии фронта на севере Харьковщины 12 июля. Бои продолжаются на севере и северо-востоке от Харькова.".