Враг ударил по Волчанску на Харьковщине из минометов: пострадала женщина
68-летняя мирная жительница пострадала в результате обстрела Волчанска Харьковской области около 15:00 12 июля.
Женщину госпитализировали, сообщают в областной прокуратуре.
Предварительно, военные РФ обстреляли город из минометов.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, обстрел, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 21:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "68-летняя мирная жительница пострадала в результате обстрела Волчанска Харьковской области около 15:00 12 июля.".