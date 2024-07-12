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Враг ударил по Волчанску на Харьковщине из минометов: пострадала женщина

Происшествия 21:30   12.07.2024
Елена Нагорная
Враг ударил по Волчанску на Харьковщине из минометов: пострадала женщина

68-летняя мирная жительница пострадала в результате обстрела Волчанска Харьковской области около 15:00 12 июля.

Женщину госпитализировали, сообщают в областной прокуратуре.

Предварительно, военные РФ обстреляли город из минометов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 21:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "68-летняя мирная жительница пострадала в результате обстрела Волчанска Харьковской области около 15:00 12 июля.".