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Ворог ударив по Вовчанську на Харківщині з мінометів: постраждала жінка

Події 21:30   12.07.2024
Олена Нагорна
Ворог ударив по Вовчанську на Харківщині з мінометів: постраждала жінка

68-річна мирна мешканка постраждала внаслідок обстрілу Вовчанська Харківської області близько 15:00 12 липня.

Жінку ушпиталили, повідомляють в обласній прокуратурі.

Попередньо, військові РФ обстріляли місто з мінометів.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 21:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "68-річна мирна мешканка постраждала внаслідок обстрілу Вовчанська Харківської області близько 15:00 12 липня".