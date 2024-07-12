Ворог ударив по Вовчанську на Харківщині з мінометів: постраждала жінка
68-річна мирна мешканка постраждала внаслідок обстрілу Вовчанська Харківської області близько 15:00 12 липня.
Жінку ушпиталили, повідомляють в обласній прокуратурі.
Попередньо, військові РФ обстріляли місто з мінометів.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, обстріл, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 21:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "68-річна мирна мешканка постраждала внаслідок обстрілу Вовчанська Харківської області близько 15:00 12 липня".