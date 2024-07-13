13 боев — на севере Харьковщины, 11 атак — на Купянщине: данные ГШ на утро
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового.
Кроме того, враг бил из авиации в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы, Старица, Купянск и Глубокое.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, ВСУ, генштаб, Купянское, направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 08:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".