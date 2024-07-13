13 боев — на севере Харьковщины, 11 атак — на Купянщине: данные ГШ на утро

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового.

Кроме того, враг бил из авиации в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы, Старица, Купянск и Глубокое.