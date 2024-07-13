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Более 30 КАБов выпустила РФ по Харьковщине за сутки – Синегубов об обстрелах

Происшествия 08:52   13.07.2024
Виктория Яковенко
Более 30 КАБов выпустила РФ по Харьковщине за сутки – Синегубов об обстрелах Фото: Олег Синегубов

За сутки по территории Харьковщины армия РФ выпустила 32 вражеских КАБа, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В 00:15 13 июля во время вражеских обстрелов села Завадское были повреждены частный дом, гараж, хозпостройка, окна, забор, ворота.

Вчера, 12 июля, в 15:00 из-за минометного обстрела Волчанска пострадала 68-летняя женщина.

А в 11:30 оккупанты ударили FPV-дроном по селу Одноробовка. Удары произошли при предоставлении населению пенсии работниками передвижного отделения Укрпочты. Уничтожен автомобиль, еще один получил повреждение.

Также под ударами были населены пункты Новоосиново, Борщевая и Слобожанское.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 08:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки по территории Харьковщины армия РФ выпустила 32 вражеских КАБа, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".