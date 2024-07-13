Более 30 КАБов выпустила РФ по Харьковщине за сутки – Синегубов об обстрелах

За сутки по территории Харьковщины армия РФ выпустила 32 вражеских КАБа, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В 00:15 13 июля во время вражеских обстрелов села Завадское были повреждены частный дом, гараж, хозпостройка, окна, забор, ворота.

Вчера, 12 июля, в 15:00 из-за минометного обстрела Волчанска пострадала 68-летняя женщина.

А в 11:30 оккупанты ударили FPV-дроном по селу Одноробовка. Удары произошли при предоставлении населению пенсии работниками передвижного отделения Укрпочты. Уничтожен автомобиль, еще один получил повреждение.

Также под ударами были населены пункты Новоосиново, Борщевая и Слобожанское.