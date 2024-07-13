У Харкові чули вибух: Синєгубов повідомив, куди «прилетіло»

Близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди в Харківському районі.

«Осколкове поранення отримав чоловік 24 років. Огляд місця влучання триває», – написав Синєгубов.