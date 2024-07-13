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У Харкові чули вибух: Синєгубов повідомив, куди «прилетіло»

Події 16:02   13.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові чули вибух: Синєгубов повідомив, куди «прилетіло» скриншот

Близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди в Харківському районі.

«Осколкове поранення отримав чоловік 24 років. Огляд місця влучання триває», – написав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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16:02
У Харкові чули вибух: Синєгубов повідомив, куди «прилетіло»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 16:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди в Харківському районі.".