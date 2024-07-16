Загиблого під час удару по Будах поліціянта Кощія проводили в останню путь
Старший сержант поліції Олексій Кощій зазнав смертельних поранень, коли росіяни завдали ракетного удару по Будах Харківського району. Попрощатися з полеглим героєм прийшли рідні, друзі, колеги, представники військової адміністрації, керівництво поліції Харківщини та обласної прокуратури, повідомили у Нацполіції.
Керівник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко висловив співчуття родині поліціянта та зазначив, що вони завжди можуть розраховувати на його підтримку.
В органах внутрішніх справ Олексій Кощій працював понад 15 років. 13 липня близько 15:40 росіяни завдали ракетного удару по селищу Буди. Олексій Кощій разом з напарником оперативно прибули на місце влучання. За 20 хвилин обстріл повторився. Олексій загинув на місці. Його колега Сергій Лопандя отримав опіки та осколкові поранення.
Поліціянту назавжди залишилось 35. Без чоловіка залишилася дружина, без батька його 9-річний син.
Нагадаємо, близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08. За даними Синєгубова, окупанти завдали повторного удару по селищу Буди. Відомо про 22 постраждалих та 2 загиблих. В АО “Укрзалізниця” повідомили, що РФ завдала удару по залізничних об’єктах та рухомому складу на Харківщині.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: буды, загиблий, Нацполиция, последний путь, проститься, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 16:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Старший сержант поліції Олексій Кощій зазнав смертельних поранень, коли росіяни завдали ракетного удару по Будах Харківського району. Попрощатися з полеглим героєм прийшли рідні, друзі, колеги, представники військової адміністрації, керівництво поліції Харківщини та обласної прокуратури, повідомили у Нацполіції. ".