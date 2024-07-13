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Головні новини Харкова 13 липня: СОУ вибили противника з Сотницького Козачка

Події 07:11   13.07.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 13 липня: СОУ вибили противника з Сотницького Козачка Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:11

СОУ вибили противника з Сотницького Козачка – Deep State оновив карту

Проєкт Deep State позначив село Сотницький Козачок на карті, як вільне від окупантів. До цього, населений пункт був «замальований червоним».

«Сили Оборони України вибили противника з Сотницького Козачка», – йдеться у повідомленні.

скриншот

06:41

Ввечері у Харкові було чутно вибухи, тривога лунала майже усю ніч

Близько 22:00 вибухи чули в окремих районах Харкова. До цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході, була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих КАБів.

Потім жителі окремих районів міста чули вибух після 23:00. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про «шахеди», які летіли курсом на Харківську область.

Відбій пролунав о 00:50, однак ненадовго. Сирена знову звучала о 01:14, тривога актуальна станом на 06:41.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 07:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".