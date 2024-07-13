Головні новини Харкова 13 липня: СОУ вибили противника з Сотницького Козачка
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:11
СОУ вибили противника з Сотницького Козачка – Deep State оновив карту
Проєкт Deep State позначив село Сотницький Козачок на карті, як вільне від окупантів. До цього, населений пункт був «замальований червоним».
«Сили Оборони України вибили противника з Сотницького Козачка», – йдеться у повідомленні.
06:41
Ввечері у Харкові було чутно вибухи, тривога лунала майже усю ніч
Близько 22:00 вибухи чули в окремих районах Харкова. До цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході, була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих КАБів.
Потім жителі окремих районів міста чули вибух після 23:00. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про «шахеди», які летіли курсом на Харківську область.
Відбій пролунав о 00:50, однак ненадовго. Сирена знову звучала о 01:14, тривога актуальна станом на 06:41.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вибухи, Мельник, новини, ночь, Харків, харківщина, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 07:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".