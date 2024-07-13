РФ закидає Харківщину КАБами: у Генштабі повідомили, куди цілив ворог
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія РФ з Бєлгорода та Шебекіно завдала по Харківщині вісім авіаударів із використанням 18 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Окупанти цілили у райони населених пунктів Липці, Вовчанськ, Стариця та Малі Проходи.
Крім того, на Харківському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Вовчанська та Глибокого. Українські воїни відбили 10 атак, ще три – продовжуються.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій неподалік Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Берестового та Стельмахівки. Чотири бої закінчилися, ще сім – тривають. Найбільша концентрація ворожих зусиль спостерігається в районі Берестового.
Читайте також: РФ обстріляла Куп’янщину: є постраждала – ХОВА
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, КАБ, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ закидає Харківщину КАБами: у Генштабі повідомили, куди цілив ворог»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 17:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ з Бєлгорода та Шебекіно завдала по Харківщині вісім авіаударів із використанням 18 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".