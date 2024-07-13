РФ закидає Харківщину КАБами: у Генштабі повідомили, куди цілив ворог

Армія РФ з Бєлгорода та Шебекіно завдала по Харківщині вісім авіаударів із використанням 18 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Окупанти цілили у райони населених пунктів Липці, Вовчанськ, Стариця та Малі Проходи.

Крім того, на Харківському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Вовчанська та Глибокого. Українські воїни відбили 10 атак, ще три – продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій неподалік Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Берестового та Стельмахівки. Чотири бої закінчилися, ще сім – тривають. Найбільша концентрація ворожих зусиль спостерігається в районі Берестового.