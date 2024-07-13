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РФ закидає Харківщину КАБами: у Генштабі повідомили, куди цілив ворог

Суспільство 17:29   13.07.2024
Вікторія Яковенко
РФ закидає Харківщину КАБами: у Генштабі повідомили, куди цілив ворог Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ з Бєлгорода та Шебекіно завдала по Харківщині вісім авіаударів із використанням 18 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Окупанти цілили у райони населених пунктів Липці, Вовчанськ, Стариця та Малі Проходи.

Крім того, на Харківському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Вовчанська та Глибокого. Українські воїни відбили 10 атак, ще три – продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій неподалік Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Берестового та Стельмахівки. Чотири бої закінчилися, ще сім – тривають. Найбільша концентрація ворожих зусиль спостерігається в районі Берестового.

Читайте також: РФ обстріляла Куп’янщину: є постраждала – ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 17:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ з Бєлгорода та Шебекіно завдала по Харківщині вісім авіаударів із використанням 18 КАБів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".