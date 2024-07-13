РФ забрасывает Харьковщину КАБами: в Генштабе сообщили, куда целился враг
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ из Белгорода и Шебекино нанесла по Харьковщине восемь авиаударов с использованием 18 КАБ, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Оккупанты целили в районы населенных пунктов Липцы, Волчанск, Старица и Малые Проходы.
Кроме того, на Харьковском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Волчанска и Глубокого. Украинские воины отбили 10 атак, еще три – продолжаются.
На Купянском направлении враг совершил 11 штурмовых действий недалеко от Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Берестового и Стельмаховки. Четыре боя закончились, еще семь – продолжаются. Наибольшая концентрация вражеских сил наблюдается в районе Берестового.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 17:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ из Белгорода и Шебекино нанесла по Харьковщине восемь авиаударов с использованием 18 КАБ, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".