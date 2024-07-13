Live
  • Сб 13.07.2024
  • Харьков  +33°С
  • USD 40.88
  • EUR 44.38

РФ забрасывает Харьковщину КАБами: в Генштабе сообщили, куда целился враг

Общество 17:29   13.07.2024
Виктория Яковенко
РФ забрасывает Харьковщину КАБами: в Генштабе сообщили, куда целился враг Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ из Белгорода и Шебекино нанесла по Харьковщине восемь авиаударов с использованием 18 КАБ, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Оккупанты целили в районы населенных пунктов Липцы, Волчанск, Старица и Малые Проходы.

Кроме того, на Харьковском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Волчанска и Глубокого. Украинские воины отбили 10 атак, еще три – продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил 11 штурмовых действий недалеко от Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Берестового и Стельмаховки. Четыре боя закончились, еще семь – продолжаются. Наибольшая концентрация вражеских сил наблюдается в районе Берестового.

Читайте также: РФ обстреляла Купянщину: есть пострадавшая – ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове снова был слышен взрыв: враг наносит удары — Мельник
В Харькове снова был слышен взрыв: враг наносит удары — Мельник
13.07.2024, 16:12
Начальник Харьковского райуправления ГСЧС погиб из-за удара по Будам
Начальник Харьковского райуправления ГСЧС погиб из-за удара по Будам
13.07.2024, 18:27
В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
13.07.2024, 16:02
Армия РФ повторно ударила по поселку на Харьковщине: есть погибший (обновлено)
Армия РФ повторно ударила по поселку на Харьковщине: есть погибший (обновлено)
13.07.2024, 16:59
«Зеленский готов дать команду затопить Харьков» — РФ разгоняет новый фейк
«Зеленский готов дать команду затопить Харьков» — РФ разгоняет новый фейк
13.07.2024, 09:24
Фронт на севере Харьковщины – без изменений, воюют добровольцы из Африки – ISW
Фронт на севере Харьковщины – без изменений, воюют добровольцы из Африки – ISW
13.07.2024, 07:44

Новости по теме:

08:27
13 боев — на севере Харьковщины, 11 атак — на Купянщине: данные ГШ на утро
08:30
Удары КАБ, атаки вблизи Волчанска и Глубокого, бои на Купянщине – ГШ на 08:00
16:55
Армия РФ уже сбросила 33 КАБа на Харьковщину — Генштаб ВСУ на 16:00
15:34
Продвинулись ли оккупанты в центр Волчанска: ответ ВСУ
16:52
РФ забрасывает Харьковщину КАБ и атакует вблизи Волчанска, Старицы и Липцев

Вы читали новость: «РФ забрасывает Харьковщину КАБами: в Генштабе сообщили, куда целился враг»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 17:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ из Белгорода и Шебекино нанесла по Харьковщине восемь авиаударов с использованием 18 КАБ, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".