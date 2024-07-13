РФ забрасывает Харьковщину КАБами: в Генштабе сообщили, куда целился враг

Армия РФ из Белгорода и Шебекино нанесла по Харьковщине восемь авиаударов с использованием 18 КАБ, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Оккупанты целили в районы населенных пунктов Липцы, Волчанск, Старица и Малые Проходы.

Кроме того, на Харьковском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Волчанска и Глубокого. Украинские воины отбили 10 атак, еще три – продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил 11 штурмовых действий недалеко от Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Берестового и Стельмаховки. Четыре боя закончились, еще семь – продолжаются. Наибольшая концентрация вражеских сил наблюдается в районе Берестового.