П’ять залізничників постраждали через удар РФ по Харківщині – УЗ
13 липня армія РФ завдала удару по залізничних об’єктах та рухомому складу на Харківщині.
За попередніми даними АТ «Укрзалізниці», внаслідок удару постраждали п’ять залізничників: машиніст, начальниця станції, черговий по станції, старший шляхового майстра та складач поїздів. Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією шпиталізували, ще двом – надали допомогу на місці.
«Вражено вагони, загоряння, які виникли через ворожий удар, були оперативно локалізовані. Ворог щодня продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Найбільше ударів зазнають наші обʼєкти поблизу лінії фронту на Харківщині, Донеччині та півдні України», – додали в УЗ.
Нагадаємо, близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08. За даними Синєгубова, окупанти завдали повторного удару по селищу Буди. Відомо про 22 постраждалих та 2 загиблих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дорога, железная, удар, уз, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 19:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 липня армія РФ завдала удару по залізничних об’єктах та рухомому складу на Харківщині. ".