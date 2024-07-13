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Пять железнодорожников пострадали из-за удара РФ по Харьковщине – УЗ

Происшествия 19:22   13.07.2024
Виктория Яковенко
Пять железнодорожников пострадали из-за удара РФ по Харьковщине – УЗ Фото: АО «Укрзалізниця»

13 июля армия РФ нанесла удар по железнодорожным объектам и подвижному составу на Харьковщине.

По предварительным данным АО «Укрзалізниця», в результате удара пострадали пять железнодорожников: машинист, начальница станции, дежурный по станции, старший путевой мастер и сборщик поездов. Троих железнодорожников с осколочными ранениями и контузией госпитализировали, еще двоим — оказали помощь на месте.

«Поражены вагоны, возгорания, возникшие из-за вражеского удара были оперативно локализованы. Враг ежедневно продолжает бить по железнодорожной инфраструктуре. Больше всего ударов испытывают наши объекты вблизи линии фронта на Харьковщине, в Донецкой области и юге Украины», — добавили в УЗ.

Напомним, около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08. По данным Синегубова, оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды. Известно о 22 пострадавших и 2 погибших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июля армия РФ нанесла удар по железнодорожным объектам и подвижному составу на Харьковщине.".