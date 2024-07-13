В Харькове снова был слышен взрыв: враг наносит удары — Мельник

Около 16:08 в Харькове раздался взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова не покидать укрытие. Он отметил, что враг наносит удары.

Напомним, до этого около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе.