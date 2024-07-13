У Харкові знову було чутно вибух: ворог наносить удари – Мельник
Близько 16:08 у Харкові пролунав вибух.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова не покидати укриття. Він зазначив, що ворог завдає ударів.
Нагадаємо, до цього близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, Мельник, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 16:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:08 у Харкові пролунав вибух.".