У Харкові знову було чутно вибух: ворог наносить удари – Мельник

Близько 16:08 у Харкові пролунав вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова не покидати укриття. Він зазначив, що ворог завдає ударів.

Нагадаємо, до цього близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі.