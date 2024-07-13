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У Харкові знову було чутно вибух: ворог наносить удари – Мельник

Події 16:12   13.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові знову було чутно вибух: ворог наносить удари – Мельник

Близько 16:08 у Харкові пролунав вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова не покидати укриття. Він зазначив, що ворог завдає ударів.

Нагадаємо, до цього близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 16:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:08 у Харкові пролунав вибух.".