Главные новости Харькова 13 июля: СОУ выбили противника из Сотницкого Казачка
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:11
СОУ выбили противника из Сотницкого Казачка — Deep State обновил карту
Проект Deep State обозначил село Сотницкий Казачок на карте как свободное от оккупантов. До этого населенный пункт был «зарисован красным».
«Силы Обороны Украины выбили противника из Сотницкого Казачка», — говорится в сообщении.
06:41
Вечером в Харькове были слышны взрывы, тревога звучала почти всю ночь
Около 22 часов взрывы слышали в отдельных районах Харькова. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке, была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских КАБов.
Затем жители отдельных районов города слышали взрыв после 23:00. В Воздушных силах ВСУ сообщали о «Шахедах», летевших курсом на Харьковскую область.
Отбой раздался в 00:50, но ненадолго. Сирена снова звучала в 01:14, тревога актуальна по состоянию на 06:41.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, новости, ночь, Харьков, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 07:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".