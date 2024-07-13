Почти 500 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»

Жители Харьковщины приобрели в рамках госпрограммы «єВідновлення» 373 квартиры и 116 частных домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В то же время для ремонта жилья в рамках госпрограммы почти 20,5 тысяч человек получили 1,88 млрд грн компенсаций», — добавил Синегубов.

В целом в 34 громадах области сформированы 2590 сертификатов на 3,6 млрд грн.