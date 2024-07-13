Почти 500 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»
Фото: Олег Синегубов
Жители Харьковщины приобрели в рамках госпрограммы «єВідновлення» 373 квартиры и 116 частных домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В то же время для ремонта жилья в рамках госпрограммы почти 20,5 тысяч человек получили 1,88 млрд грн компенсаций», — добавил Синегубов.
В целом в 34 громадах области сформированы 2590 сертификатов на 3,6 млрд грн.
Читайте также: «єВідновлення»: 2,4 млрд грн выделили Харьковщине на ремонты разбитого жилья
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, купили, программа, синегубов, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почти 500 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины приобрели в рамках госпрограммы «єВідновлення» 373 квартиры и 116 частных домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".