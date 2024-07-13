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Почти 500 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення»

Общество 15:21   13.07.2024
Виктория Яковенко
Почти 500 квартир и домов купили на Харьковщине за деньги «єВідновлення» Фото: Олег Синегубов

Жители Харьковщины приобрели в рамках госпрограммы «єВідновлення» 373 квартиры и 116 частных домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В то же время для ремонта жилья в рамках госпрограммы почти 20,5 тысяч человек получили 1,88 млрд грн компенсаций», — добавил Синегубов.

В целом в 34 громадах области сформированы 2590 сертификатов на 3,6 млрд грн.

Читайте также: «єВідновлення»: 2,4 млрд грн выделили Харьковщине на ремонты разбитого жилья

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 15:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины приобрели в рамках госпрограммы «єВідновлення» 373 квартиры и 116 частных домов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".