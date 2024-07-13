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Майже 500 квартир і будинків купили на Харківщині за гроші «єВідновлення»

Суспільство 15:21   13.07.2024
Вікторія Яковенко
Майже 500 квартир і будинків купили на Харківщині за гроші «єВідновлення» Фото: Олег Синєгубов

Жителі Харківщини придбали у межах держпрограми «єВідновлення» 373 квартири та 116 приватних будинків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Водночас для ремонту житла у межах держпрограми майже 20500 людей отримали 1,88 млрд грн компенсацій», – додав Синєгубов.

Загалом у 34 громадах області сформовані 2590 сертифікатів на 3,6 млрд грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харківщини придбали у межах держпрограми «єВідновлення» 373 квартири та 116 приватних будинків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".