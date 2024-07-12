“єВідновлення”: 2,4 млрд грн виділили Харківщині на ремонти розбитого житла
Фото: Харківська міськрада
Ще 6,8 мільярда гривень отримає Харківщина на реалізацію програми “єВідновлення”, з них 2,4 мільярда спрямують на ремонти житла, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду у Харкові.
“Це і дрібні, і середні, і капітальні ремонти. Дякуємо Світовому банку, який фінансує цю програму та надає Україні грант на відповідну суму”, – сказав прем’єр.
4,4 мільярда гривень від Банку розвитку Ради Європи, за його словами, спрямують на фінансування житлових сертифікатів для 3 тисяч громадян.
У межах програми “єВідновлення” на Харківщині вже відремонтували житло майже 20 тисяч сімей.
Читайте також: Ще майже 2 млрд грн отримає Харків на підготовку до зими – Шмигаль (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, Харків, шмыгаль;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“єВідновлення”: 2,4 млрд грн виділили Харківщині на ремонти розбитого житла»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 19:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 6,8 мільярда гривень отримає Харківщина на реалізацію програми “єВідновлення”, з них 2,4 мільярда спрямують на ремонти житла".