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“єВідновлення”: 2,4 млрд грн виділили Харківщині на ремонти розбитого житла

Економіка 19:23   12.07.2024
Олена Нагорна
“єВідновлення”: 2,4 млрд грн виділили Харківщині на ремонти розбитого житла Фото: Харківська міськрада

Ще 6,8 мільярда гривень отримає Харківщина на реалізацію програми “єВідновлення”, з них 2,4 мільярда спрямують на ремонти житла, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду у Харкові.

“Це і дрібні, і середні, і капітальні ремонти. Дякуємо Світовому банку, який фінансує цю програму та надає Україні грант на відповідну суму”, – сказав прем’єр.

4,4 мільярда гривень від Банку розвитку Ради Європи, за його словами, спрямують на фінансування житлових сертифікатів для 3 тисяч громадян.

У межах програми “єВідновлення” на Харківщині вже відремонтували житло майже 20 тисяч сімей.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 19:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 6,8 мільярда гривень отримає Харківщина на реалізацію програми “єВідновлення”, з них 2,4 мільярда спрямують на ремонти житла".