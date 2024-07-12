«єВідновлення»: 2,4 млрд грн выделили Харьковщине на ремонты разбитого жилья
Фото: Харьковский горсовет
Еще 6,8 миллиарда гривен получит Харьковщина на реализацию программы «єВідновлення», из них 2,4 миллиарда направят на ремонты жилья, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выездного заседания правительства в Харькове.
«Это и мелкие, и средние, и капитальные ремонты. Спасибо Всемирному банку, который финансирует эту программу и предоставляет Украине грант на соответствующую сумму», — сказал премьер.
4,4 миллиарда гривен от Банка развития Совета Европы, по его словам, направят на финансирование жилищных сертификатов для 3 тысяч граждан.
В рамках программы «єВідновлення» на Харьковщине уже отремонтировали жилье почти 20 тысяч семей.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: євідновлення, Харьков, шмыгаль;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 19:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 6,8 миллиарда гривен получит Харьковщина на реализацию программы «єВідновлення», из них 2,4 миллиарда направят на ремонты жилья".