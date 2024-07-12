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«єВідновлення»: 2,4 млрд грн выделили Харьковщине на ремонты разбитого жилья

Общество 19:23   12.07.2024
Елена Нагорная
«єВідновлення»: 2,4 млрд грн выделили Харьковщине на ремонты разбитого жилья Фото: Харьковский горсовет

Еще 6,8 миллиарда гривен получит Харьковщина на реализацию программы «єВідновлення», из них 2,4 миллиарда направят на ремонты жилья, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выездного заседания правительства в Харькове.

«Это и мелкие, и средние, и капитальные ремонты. Спасибо Всемирному банку, который финансирует эту программу и предоставляет Украине грант на соответствующую сумму», — сказал премьер.

4,4 миллиарда гривен от Банка развития Совета Европы, по его словам, направят на финансирование жилищных сертификатов для 3 тысяч граждан.

В рамках программы «єВідновлення» на Харьковщине уже отремонтировали жилье почти 20 тысяч семей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 19:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 6,8 миллиарда гривен получит Харьковщина на реализацию программы «єВідновлення», из них 2,4 миллиарда направят на ремонты жилья".