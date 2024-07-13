Обстрел поселка Буды: пострадали 16 человек, среди них – ребенок
Фото: Юрий Демьяненко
В результате обстрела поселка Буды на Харьковщине пострадали 16 человек. Из них 9 человек госпитализировали, среди них — один ребенок, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, удар пришелся по гражданскому объекту инфраструктуры. Один человек погиб.
«Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также поврежден автомобиль «скорой», прибывший по вызову», — отметил Синегубов.
Напомним, около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08. По данным Синегубова, оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: буды, обстрел, пострадали, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 17:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела поселка Буды на Харьковщине пострадали 16 человек. Из них 9 человек госпитализировали, среди них — один ребенок, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".