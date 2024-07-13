Обстріл селища Буди: постраждали 16 людей, серед них – дитина

Внаслідок обстрілу селища Буди на Харківщині постраждали 16 людей. З них 9 людей шпиталізували, серед них — одна дитина, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, удар прийшовся по цивільному об’єкту інфраструктури. Одна людина загинула.

«Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка «швидкої», яка прибула на виклик», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08. За даними Синєгубова, окупанти завдали повторного удару по селищу Буди.