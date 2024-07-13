Армія РФ повторно вдарила по селищу на Харківщині: є загиблий (оновлено)

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали повторний удар по селищу Буди.

Він також зазначив, що внаслідок удару є поранені люди. Їхня кількість з’ясовується.

Пізніше Синегубов повідомив, що внаслідок удару загинула одна людина.

Нагадаємо, до цього близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08.