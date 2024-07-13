Армія РФ повторно вдарила по селищу на Харківщині: є загиблий (оновлено)
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали повторний удар по селищу Буди.
Він також зазначив, що внаслідок удару є поранені люди. Їхня кількість з’ясовується.
Пізніше Синегубов повідомив, що внаслідок удару загинула одна людина.
Нагадаємо, до цього близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: буды, повторный, сінєгубов, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 16:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали повторний удар по селищу Буди.".