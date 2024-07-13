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Ночью на Харьковщине сбили «Шахеды» — командующий ВС ВСУ Олещук

Общество 08:09   13.07.2024
Виктория Яковенко
Ночью на Харьковщине сбили «Шахеды» — командующий ВС ВСУ Олещук

В ночь на 13 июля над Украиной сбили четыре «Шахеда». Вражеский налет отбивали, в частности, в Харьковской области.

«Четыре вражеских БпЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях. Пятый – вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси», — сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Напомним, около 23:10 12 июля в Воздушных силах ВСУ сообщали о «Шахедах», летевших курсом на Харьковскую область.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 08:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 13 июля над Украиной сбили четыре «Шахеда». Вражеский налет отбивали, в частности, в Харьковской области.".