Ночью на Харьковщине сбили «Шахеды» — командующий ВС ВСУ Олещук

В ночь на 13 июля над Украиной сбили четыре «Шахеда». Вражеский налет отбивали, в частности, в Харьковской области.

«Четыре вражеских БпЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях. Пятый – вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси», — сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Напомним, около 23:10 12 июля в Воздушных силах ВСУ сообщали о «Шахедах», летевших курсом на Харьковскую область.