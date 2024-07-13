Вночі на Харківщині збили «шахеди» – командувач ПС ЗСУ Олещук

У ніч на 13 липня над Україною збили чотири «шахеди». Ворожий наліт відбивали, зокрема, в Харківській області.

«Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області білорусі», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Нагадаємо, близько 23:10 12 липня у Повітряних силах ВСУ повідомляли про «шахеди», які летіли курсом на Харківську область.