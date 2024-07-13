СОУ выбили противника из Сотницкого Казачка — Deep State обновил карту
Проект Deep State обозначил на карте село Сотницкий Казачок на Харьковщине свободное от оккупантов. До этого населенный пункт был «зарисован красным».
«Силы Обороны Украины выбили противника из Сотницкого Казачка», — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 4 июля аналитики проекта «DeepState» обновили карту, сообщив о продвижении врага в селе Сотницкий Казачок. Они обозначили эту территорию как оккупированную врагом. Представитель ГПСУ в эфире нацмарафона утром сообщил, что в направлении населенного пункта враг пытается давить. Но все попытки российских ДРГ на этом направлении сразу прекращаются украинскими воинами. Тем временем глава Золочевского поселкового совета Виктор Коваленко отмечал, что в селе Сотницкий Казачок находятся Силы обороны. А глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что в Сотницком Казачке ведутся активные бои действия.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Deep State, карта, оккупанты, окупанти, село, Сотницкий Казачок, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 07:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект Deep State обозначил на карте село Сотницкий Казачок на Харьковщине свободное от оккупантов. До этого населенный пункт был «зарисован красным».".