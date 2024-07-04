Оккупирован ли Сотницкий Казачок на Харьковщине: информация пограничников
Ночью 4 июля аналитики проекта «DeepState» обновили карту, сообщив о продвижении врага в селе Сотницкий Казачок на границе Харьковской области и РФ. Они обозначили эту территорию, как оккупированную врагом. В ГПСУ утверждают, что все попытки прорывов вражеских ДРГ прекращают.
«По Харьковской области, особенно по направлению населенного пункта Сотницкий Казачок, мы видим, что враг пытается давить. Возможно, в дальнейшем, чтобы или расширить плацдарм боевых действий, или, собственно, создавая такое напряжение для того, чтобы Украина здесь держала свои определенные силы и средства. Но все попытки захода российских диверсионно-разведывательных групп на этом направлении сразу прекращаются украинскими воинами, в том числе и пограничниками, которые выбивают их с территории Украины», — заявил в эфире нацмарафона спикер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко.
Ранее Государственная погранслужба Украины подтверждала, что диверсионно-разведывательные группы РФ пытались зайти в этот населенный пункт. По официальной информации, им дали бой и отразили нападение. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что населенный пункт и так находился в «серой зоне».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: граница, Демченко, дрг, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 4 июля аналитики проекта «DeepState» обновили карту, сообщив о продвижении врага в селе Сотницкий Казачок на границе Харьковской области и РФ. Они обозначили эту территорию, как оккупированную врагом".