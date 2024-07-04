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Чи окупований Сотницький Козачок на Харківщині: інформація прикордонників

Події 10:20   04.07.2024
Оксана Горун
Чи окупований Сотницький Козачок на Харківщині: інформація прикордонників Скриншот

Вночі 4 липня аналітики проєкту “DeepState” оновили карту, повідомивши про просування ворога в селі Сотницький Козачок на кордоні Харківської області та РФ. Вони позначили цю територію як окуповану ворогом. У ДПСУ стверджують, що всі спроби проривів ворожих ДРГ припиняють.

“По Харківській області, особливо в напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, ми бачимо, що ворог намагається давити. Можливо, щоб надалі або розширити плацдарм бойових дій, або, власне, створюючи таку напругу для того, щоб Україна тут тримала свої певні сили та засоби. Але  всі спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп на цьому напрямку відразу припиняються українськими воїнами, в тому числі й прикордонниками, які вибивають їх із території України“, – заявив у етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Раніше Державна прикордонна служба України підтверджувала, що диверсійно-розвідувальні групи РФ намагалися зайти до цього населеного пункту. За  офіційною інформацією, їм дали бій та відбили напад. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко  підкреслив, що населений пункт і так перебував у “сірій зоні”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 10:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 4 липня аналітики проєкту “DeepState” оновили карту, повідомивши про просування ворога в селі Сотницький Козачок на кордоні Харківської області та РФ".