Ситуація на кордоні: на Харківщині ворог штурмує практично щоденно – ДПСУ

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону наголосив на активності російських окупантів біля кордону Харківської області.

“Кордон з Росією, в першу чергу, – це обстріли, які не припиняються, і це стосується й Чернігівської області, й Сумської, й Харківської. Більшість обстрілів – по останніх двох областях, але по Чернігівщині також обстріли щоденні. Найбільше, як і раніше, за допомогою безпілотних літальних апаратів ударів по нашій території з боку ворога, але присутня й артилерія, присутня й авіація. І якщо говорити про спроби просування піхотними групами, то за останній час можу відзначити напрямок Харківської області. Зокрема, в напрямку населеного пункту Вовчанські Хутори практично щоденно противник за останні дні продовжує намагатися штурмувати позиції, які утримують саме прикордонні підрозділи. На щастя, досягти успіху не може, натомість зазнає великих втрат. У тому числі й у полон потрапляють окупанти, які діють на цьому напрямку“, – повідомив Демченко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також зазначив, що атаки штурмових груп останнім часом посилилися також на Куп’янському напрямку – вздовж лінії фронту.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що війська РФ регулярно відправляють невеликі групи солдатів для атак у напрямку Козачої Лопані, намагаючись створити ілюзію постійних боїв, а на Вовчанському напрямку фіксують рекордну кількість російських дронів.