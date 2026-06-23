Live

Ситуація на кордоні: на Харківщині ворог штурмує практично щоденно – ДПСУ

Записано 09:54   23.06.2026
Оксана Горун
Ситуація на кордоні: на Харківщині ворог штурмує практично щоденно – ДПСУ Скриншот

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону наголосив на активності російських окупантів біля кордону Харківської області.

Кордон з Росією, в першу чергу, – це обстріли, які не припиняються, і це стосується й Чернігівської області, й Сумської, й Харківської. Більшість обстрілів – по останніх двох областях, але по Чернігівщині також обстріли щоденні. Найбільше, як і раніше, за допомогою безпілотних літальних апаратів ударів по нашій території з боку ворога, але присутня й артилерія, присутня й авіація. І якщо говорити про спроби просування піхотними групами, то за останній час можу відзначити напрямок Харківської області. Зокрема, в напрямку населеного пункту Вовчанські Хутори практично щоденно противник за останні дні продовжує намагатися штурмувати позиції, які утримують саме прикордонні підрозділи. На щастя, досягти успіху не може, натомість зазнає великих втрат. У тому числі й у полон потрапляють окупанти, які діють на цьому напрямку“, – повідомив Демченко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також зазначив, що атаки штурмових груп останнім часом посилилися також на Куп’янському напрямку – вздовж лінії фронту.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що війська РФ регулярно відправляють невеликі групи солдатів для атак у напрямку Козачої Лопані, намагаючись створити ілюзію постійних боїв, а на Вовчанському напрямку фіксують рекордну кількість російських дронів.

Читайте також: Війська РФ захопили Радьківку на північ від Куп’янська? Дані ISW

Автор: Оксана Горун

Популярно

Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють
Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють
23.06.2026, 13:54
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
23.06.2026, 12:43
Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)
Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)
23.06.2026, 11:09
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
23.06.2026, 11:52
Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство
Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство
23.06.2026, 12:10
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини
23.06.2026, 11:33

Новини за темою:

23.06.2026
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова у середу: адреси
23.06.2026
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
23.06.2026
Вранці ворожі БпЛА атакували Харків: прокуратура про наслідки (фото)
23.06.2026
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
23.06.2026
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ситуація на кордоні: на Харківщині ворог штурмує практично щоденно – ДПСУ», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 09:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону наголосив на активності російських окупантів біля кордону Харківської області".