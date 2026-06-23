Ситуация на границе: на Харьковщине враг штурмует практически ежедневно — ГПСУ

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона отметил активность российских оккупантов у границы Харьковской области.

«Граница с Россией, в первую очередь, — это непрекращающиеся обстрелы, и это касается и Черниговской области, и Сумской, и Харьковской. Большинство обстрелов — по последним двум областям, но и по Черниговщине также обстрелы ежедневные. Преимущество по-прежнему с помощью беспилотных летательных аппаратов удары по нашей территории со стороны врага, но присутствует и артиллерия, присутствует и авиация. И если говорить о попытках продвижения пехотными группами, то в последнее время могу отметить направление Харьковской области. В частности, в направлении населенного пункта Волчанские Хутора практически ежедневно противник за последние дни продолжает пытаться штурмовать позиции, которые удерживают именно пограничные подразделения. К счастью, добиться успеха не может, но несет большие потери. В том числе и в плен попадают оккупанты, действующие на этом направлении», — сообщил Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также отметил, что атаки штурмовых групп в последнее время усилились и на Купянском направлении — вдоль линии фронта.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что войска РФ регулярно отправляют небольшие группы солдат для атак в направлении Казачьей Лопани, пытаясь создать иллюзию постоянных боев, а на Волчанском направлении фиксируют рекордное количество российских дронов.