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Ситуация на границе: на Харьковщине враг штурмует практически ежедневно — ГПСУ

Записано 09:54   23.06.2026
Оксана Горун
Ситуация на границе: на Харьковщине враг штурмует практически ежедневно — ГПСУ Скриншот

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона отметил активность российских оккупантов у границы Харьковской области.

«Граница с Россией, в первую очередь, — это непрекращающиеся обстрелы, и это касается и Черниговской области, и Сумской, и Харьковской. Большинство обстрелов — по последним двум областям, но и по Черниговщине также обстрелы ежедневные. Преимущество по-прежнему с помощью беспилотных летательных аппаратов удары по нашей территории со стороны врага, но присутствует и артиллерия, присутствует и авиация. И если говорить о попытках продвижения пехотными группами, то в последнее время могу отметить направление Харьковской области. В частности, в направлении населенного пункта Волчанские Хутора практически ежедневно противник за последние дни продолжает пытаться штурмовать позиции, которые удерживают именно пограничные подразделения. К счастью, добиться успеха не может, но несет большие потери. В том числе и в плен попадают оккупанты, действующие на этом направлении», — сообщил Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также отметил, что атаки штурмовых групп в последнее время усилились и на Купянском направлении — вдоль линии фронта.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что войска РФ регулярно отправляют небольшие группы солдат для атак в направлении Казачьей Лопани, пытаясь создать иллюзию постоянных боев, а на Волчанском направлении фиксируют рекордное количество российских дронов.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 09:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона отметил активность российских оккупантов у границы Харьковской области".