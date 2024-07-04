Live
  • Чт 04.07.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 40.76
  • EUR 43.85

Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину

Події 07:35   04.07.2024
Оксана Горун
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину Ілюстрація: мапа DeepState

Команда аналітиків “DeepState” вночі оновила карту, повідомивши про події в ще одній місцевості біля кордону Харківської області та країни-агресора. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) пише про дії ДРГ біля кордону із сусідньою Сумською областю.

“Ворог просунувся в Сотницькому Козачку”, – повідомили аналітики DeepState 4 липня.

Раніше Державна прикордонна служба України підтверджувала, що диверсійно-розвідувальні групи РФ намагалися зайти до цього населеного пункту. За офіційною інформацією, їм дали бій та відбили напад. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підкреслив, що населений пункт і так перебував у “сірій зоні”. Однак зараз DeepState позначає цю територію як окуповану.

Ілюстрація: мапа DeepState

Читайте також: ЗС РФ планували наступати на Харків із чотирьох напрямків, що зараз — Мусієнко

Тим часом Інститут вивчення війни повідомляє про активність російських диверсантів і біля кордону із сусідньою Сумською областю.

“Голова військової адміністрації Сумської області Володимир Артюх заявив 3 липня, що російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються перетнути кордон і проникнути в Сумську область. Артюх заявив, що українські артилерійські підрозділи нещодавно завдали ударів по скупченнях невеликих російських підрозділів поблизу Журавки (на північний схід від міста Суми та за два кілометри від кордону з Курською областю), а на кадрах з геолокацією, що опубліковані 30 червня, видно, як українські війська обстрілюють обмежені російські позиції на північ від населеного пункту. ISW поки не виявив жодних доказів того, що російські війська зайняли міцні позиції біля Журавки в Сумській області. Артюх додав, що в російських сил у цьому районі недостатньо сил для проведення великомасштабних наступальних операцій, і натомість вони, швидше за все, продовжать транскордонну диверсійну та розвідувальну діяльність”, — поінформували аналітики у зведенні за 4 липня.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
04.07.2024, 07:35
36 КАБів скинула армія РФ на Харківщину: десятки постраждалих
36 КАБів скинула армія РФ на Харківщину: десятки постраждалих
04.07.2024, 08:48
Рекордна спека в Харкові: поліція попередила водіїв
Рекордна спека в Харкові: поліція попередила водіїв
04.07.2024, 08:08
Головні новини Харкова 4 липня: як минула ніч, наслідки обстрілів
Головні новини Харкова 4 липня: як минула ніч, наслідки обстрілів
04.07.2024, 08:54
Сьогодні 4 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 липня: яке свято та день в історії
04.07.2024, 06:00
Терехов розповів, чого побоювався, починаючи говорити українською
Терехов розповів, чого побоювався, починаючи говорити українською
03.07.2024, 08:19

Новини за темою:

10:00
Новий фронт на Харківщині? DeepState позначив сіру зону, коментар ДПСУ
21:35
“На жаль, досі залишається очолювати ОСУВ “Хортиця” – DeepState про Содоля
07:31
Чи є “котел” на Агрегатному у Вовчанську: дані ISW, DeepState та Машовця
09:09
Біля Вовчанська підбили техніку, якою ворог облаштовував окопи – DeepState
07:41
Росіяни захопили село на Харківщині: дані DeepState та ISW

Ви читали новину: «Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда аналітиків “DeepState” вночі оновила карту, повідомивши про події в ще одній місцевості біля кордону Харківської області та країни-агресора. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) пише про дії ДРГ біля кордону із сусідньою Сумською областю".