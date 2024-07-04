Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
Команда аналітиків “DeepState” вночі оновила карту, повідомивши про події в ще одній місцевості біля кордону Харківської області та країни-агресора. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) пише про дії ДРГ біля кордону із сусідньою Сумською областю.
“Ворог просунувся в Сотницькому Козачку”, – повідомили аналітики DeepState 4 липня.
Раніше Державна прикордонна служба України підтверджувала, що диверсійно-розвідувальні групи РФ намагалися зайти до цього населеного пункту. За офіційною інформацією, їм дали бій та відбили напад. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підкреслив, що населений пункт і так перебував у “сірій зоні”. Однак зараз DeepState позначає цю територію як окуповану.
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Тим часом Інститут вивчення війни повідомляє про активність російських диверсантів і біля кордону із сусідньою Сумською областю.
“Голова військової адміністрації Сумської області Володимир Артюх заявив 3 липня, що російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються перетнути кордон і проникнути в Сумську область. Артюх заявив, що українські артилерійські підрозділи нещодавно завдали ударів по скупченнях невеликих російських підрозділів поблизу Журавки (на північний схід від міста Суми та за два кілометри від кордону з Курською областю), а на кадрах з геолокацією, що опубліковані 30 червня, видно, як українські війська обстрілюють обмежені російські позиції на північ від населеного пункту. ISW поки не виявив жодних доказів того, що російські війська зайняли міцні позиції біля Журавки в Сумській області. Артюх додав, що в російських сил у цьому районі недостатньо сил для проведення великомасштабних наступальних операцій, і натомість вони, швидше за все, продовжать транскордонну диверсійну та розвідувальну діяльність”, — поінформували аналітики у зведенні за 4 липня.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: DeepState, isw, війна, граница, дрг, новини Харкова, оккупированные территории, Сумы;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 07:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда аналітиків “DeepState” вночі оновила карту, повідомивши про події в ще одній місцевості біля кордону Харківської області та країни-агресора. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) пише про дії ДРГ біля кордону із сусідньою Сумською областю".