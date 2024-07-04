Live
  • Чт 04.07.2024
  • Харьков  +35°С
  • USD 40.76
  • EUR 43.85

Ситуация в Сотницком Казачке: данные ОТГВ «Харьков», Синегубова и Коваленко

Общество 13:14   04.07.2024
Виктория Яковенко
Ситуация в Сотницком Казачке: данные ОТГВ «Харьков», Синегубова и Коваленко Фото: ОТГВ «Харьков»

Что сейчас происходит в селе Сотницкий Казачок на границе Харьковщины и РФ, сообщили военные, ХОВА и глава Золочевского поселкового совета.

Днем в ОТГВ «Харьков» сообщили, что вдоль линии госграницы враг пытается создать «дополнительные точки напряжения, используя тактику действий ДРГ».

«Одна из таких групп предприняла попытку захода в населенный пункт Сотницкий Казачок, который находится непосредственно на линии государственной границы. Сейчас подразделения СОУ продолжают меры по обнаружению и уничтожению остатков вражеской группы», — говорится в сообщении.

Тем временем, глава Золочевского поселкового совета Виктор Коваленко в эфире «Суспільне. Студія» отметил, что в селе Сотницкий Казачок находятся Силы обороны. Откуда появилась информация о продвижении врага в населенном пункте на карте аналитиков проекта «DeepState», Коваленко не знает.

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что в Сотницком Казачке ведутся активные бои действия.

«Эвакуировали 30 человек. Сейчас в населенном пункте находятся 2 человека — с ними коммуницируют по поводу эвакуации», — написал Синегубов.

Напомним, ночью 4 июля аналитики проекта «DeepState» обновили карту, сообщив о продвижении врага в селе Сотницкий Казачок. Они обозначили эту территорию как оккупированную врагом. Представитель ГПСУ в эфире нацмарафона утром сообщил, что в направлении населенного пункта враг пытается давить. Но все попытки российских ДРГ на этом направлении сразу прекращаются украинскими воинами.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Жара в Харькове бьет температурные рекорды: данные синоптиков
Жара в Харькове бьет температурные рекорды: данные синоптиков
03.07.2024, 14:10
Главные новости Харькова 4 июля: обстрелы, ситуация в Сотницком Казачке
Главные новости Харькова 4 июля: обстрелы, ситуация в Сотницком Казачке
04.07.2024, 13:19
Активность РФ у границы: DeepState заявил о продвижении в Сотницком Казачке
Активность РФ у границы: DeepState заявил о продвижении в Сотницком Казачке
04.07.2024, 07:35
Ситуация в Сотницком Казачке: данные ОТГВ «Харьков», Синегубова и Коваленко
Ситуация в Сотницком Казачке: данные ОТГВ «Харьков», Синегубова и Коваленко
04.07.2024, 13:14
Оккупирован ли Сотницкий Казачок на Харьковщине: информация пограничников
Оккупирован ли Сотницкий Казачок на Харьковщине: информация пограничников
04.07.2024, 10:20
Утром пожары бушевали на Харьковщине из-за ударов РФ: есть пострадавшие (фото)
Утром пожары бушевали на Харьковщине из-за ударов РФ: есть пострадавшие (фото)
04.07.2024, 12:46

Новости по теме:

10:20
Оккупирован ли Сотницкий Казачок на Харьковщине: информация пограничников
07:35
Активность РФ у границы: DeepState заявил о продвижении в Сотницком Казачке
09:41
ВС РФ попытались открыть еще один фронт на Харьковщине — Коваленко
07:40
ISW о рейде ДРГ РФ через границу на Харьковщине: создают неопределенность
10:00
Новый фронт на Харьковщине? DeepState отметил серую зону, комментарий ГПСУ

Вы читали новость: «Ситуация в Сотницком Казачке: данные ОТГВ «Харьков», Синегубова и Коваленко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что сейчас происходит в селе Сотницкий Казачок на границе Харьковщины и РФ, сообщили военные, ХОВА и глава Золочевского поселкового совета.".