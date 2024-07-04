Ситуация в Сотницком Казачке: данные ОТГВ «Харьков», Синегубова и Коваленко

Что сейчас происходит в селе Сотницкий Казачок на границе Харьковщины и РФ, сообщили военные, ХОВА и глава Золочевского поселкового совета.

Днем в ОТГВ «Харьков» сообщили, что вдоль линии госграницы враг пытается создать «дополнительные точки напряжения, используя тактику действий ДРГ».

«Одна из таких групп предприняла попытку захода в населенный пункт Сотницкий Казачок, который находится непосредственно на линии государственной границы. Сейчас подразделения СОУ продолжают меры по обнаружению и уничтожению остатков вражеской группы», — говорится в сообщении.

Тем временем, глава Золочевского поселкового совета Виктор Коваленко в эфире «Суспільне. Студія» отметил, что в селе Сотницкий Казачок находятся Силы обороны. Откуда появилась информация о продвижении врага в населенном пункте на карте аналитиков проекта «DeepState», Коваленко не знает.

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что в Сотницком Казачке ведутся активные бои действия.

«Эвакуировали 30 человек. Сейчас в населенном пункте находятся 2 человека — с ними коммуницируют по поводу эвакуации», — написал Синегубов.

Напомним, ночью 4 июля аналитики проекта «DeepState» обновили карту, сообщив о продвижении врага в селе Сотницкий Казачок. Они обозначили эту территорию как оккупированную врагом. Представитель ГПСУ в эфире нацмарафона утром сообщил, что в направлении населенного пункта враг пытается давить. Но все попытки российских ДРГ на этом направлении сразу прекращаются украинскими воинами.