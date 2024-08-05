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РФ бросает в бои на Харьковщине иностранных студентов и гастарбайтеров — ВСУ

Общество 13:38   05.08.2024
Виктория Яковенко
РФ бросает в бои на Харьковщине иностранных студентов и гастарбайтеров — ВСУ скриншот

Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона сообщил о перегруппировке ВС РФ на севере Харьковщины, а также рассказал, кого бросают в бои.

«Противник осуществляет перемещение личного состава в темное время суток, этот личный состав собирается в определенных местах, в количестве до 10 человек и затем пытается «в лоб» штурмовать наши позиции. Конечно, никакого эффекта такая тактика не имеет. Противник несет потери и отступает», — отметил Саранцев.

Последнее подразделение, которое выдвигается на Харьковщину – это 22-й мотострелковый полк из Луганской области. Также противник проводит внутренние ротации и привлекает иностранных граждан.

«Это представители либо Ближнего Востока, либо Среднеазиатских или африканских стран. Это могут быть студенты старших курсов, которых шантажируют тем, что их отправят из северных регионов страны, если не пойдут воевать. Могут быть обмануты гастарбайтеры, которым пообещали дать российское гражданство. Как правило, этот контингент не доживает даже до первой выплаты. Их бросают как пушечное мясо, их бросают в штурмы, в лобовые атаки», — заявили в ВСУ.

В Волчанске оккупанты активно проводят воздушную разведку для исследования возможных маршрутов выдвижения собственных войск и выявления огневых позиций ВСУ. Эти средства глушатся РЭБами или сбиваются, добавил Саранцев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона сообщил о перегруппировке ВС РФ на севере Харьковщины, а также рассказал, кого бросают в бои.".