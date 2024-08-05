ЗСУ: РФ обманом кидає у бої на Харківщині іноземних студентів й гастарбайтерів

Речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев у етері нацмарафону повідомив про перегрупування ЗС РФ на півночі Харківщини, а також розповів, кого кидають у бої.

«Противник здійснює переміщення особового складу в темну пору доби, цей особовий склад збирається у визначених місцях, у кількості до 10 людей і потім намагається «в лоб» штурмувати наші позиції. Звичайно, ніякого ефекту така тактика немає. Противник несе втрати і відступає», – зазначив Саранцев.

Останній підрозділ, який наразі висувається на Харківщину – це 22-й мотострілецький полк з Луганської області. Також противник здійснює внутрішні ротації та залучає іноземних громадян.

«Це представники або Близького Сходу, або Середньоазіатських або африканських країн. Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що їх відправлять з північних регіонів країни, якщо не підуть воювати. Можуть бути обмануті гастарбайтери, яким пообіцяли дати російське громадянство. Як правило, цей «контингент» не доживає навіть до першої виплати. Їх кидають як гарматне м’ясо, їх кидають у штурми, в лобові атаки», – заявили у ЗСУ.

У Вовчанську окупанти активно проводять повітряну розвідку для дослідження можливих маршрутів висування власних військ та виявлення вогневих позицій ЗСУ. Ці засоби глушаться РЕБами або збиваються, додав Саранцев.

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