Армія РФ атакувала Чугуїв: горіло підприємство (фото)
25 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв.
«Внаслідок обстрілу виникла пожежа на даху адміністративної будівлі авторемонтного підприємства. Площа пожежі склала 300 кв. м. На щастя, обійшлося без постраждалих», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Нагадаємо, близько 13:00 мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що менше ніж годину тому ворог вдарив по одному з мікрорайонів міста. Під обстрілом опинилося цивільне підприємство. Пошкоджені дахи будівель, вікна та декілька одиниць транспорту, писала Мінаєва.