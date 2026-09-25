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Армія РФ атакувала Чугуїв: горіло підприємство (фото)

Події 16:05   25.09.2026
Вікторія Яковенко
Армія РФ атакувала Чугуїв: горіло підприємство (фото)

25 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв.

«Внаслідок обстрілу виникла пожежа на даху адміністративної будівлі авторемонтного підприємства. Площа пожежі склала 300 кв. м. На щастя, обійшлося без постраждалих», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

удар по Чугуеву

удар по Чугуеву

удар по Чугуеву

удар по Чугуеву

Нагадаємо, близько 13:00 мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що менше ніж годину тому ворог вдарив по одному з мікрорайонів міста. Під обстрілом опинилося цивільне підприємство. Пошкоджені дахи будівель, вікна та декілька одиниць транспорту, писала Мінаєва.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 16:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв.".