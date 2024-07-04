Ситуація в Сотницькому Козачку: дані ОТУВ «Харків», Синєгубова і Коваленка
Що наразі відбувається у селі Сотницькій Козачок на кордоні Харківщини та РФ, повідомили військові, ХОВА та очільник Золочівської селищної ради.
Вдень в ОТУВ «Харків» повідомили, що вздовж лінії держкордону ворог намагається створити «додаткові точки напруження використовуючи тактику дій ДРГ».
«Одна з таких груп здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону. У поточний момент підрозділи СОУ продовжують заходи з виявлення та знищення залишків ворожої групи», – йдеться у повідомленні.
Тим часом, голова Золочівської селищної ради Віктор Коваленко в етері «Суспільне. Студія» зазначив, що у селі Сотницький Козачок перебувають Сили оборони. Звідки з’явилася інформація про просування ворога в населеному пункті на карті аналітиків проєкту «DeepState», Коваленко не знає.
Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що у Сотницькому Козачку точаться активні бої дії.
«Евакуювали 30 людей. На даний час у населеному пункті перебуває 2 людини — з ними комунікують щодо евакуації», – написав Синєгубов.
Нагадаємо, вночі 4 липня аналітики проєкту «DeepState» оновили карту, повідомивши про просування ворога в селі Сотницький Козачок. Вони позначили цю територію як окуповану ворогом. Речник ДПСУ в етері нацмарафону вранці повідомив, що в напрямку населеного пункту ворог намагається давити. Але всі спроби заходу російських ДРГ на цьому напрямку відразу припиняються українськими воїнами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрг, коваленко, ОТГВ, сінєгубов, ситуация, Сотницкий Казачок, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що наразі відбувається у селі Сотницькій Козачок на кордоні Харківщини та РФ, повідомили військові, ХОВА та очільник Золочівської селищної ради.".