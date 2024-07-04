Ситуація в Сотницькому Козачку: дані ОТУВ «Харків», Синєгубова і Коваленка

Що наразі відбувається у селі Сотницькій Козачок на кордоні Харківщини та РФ, повідомили військові, ХОВА та очільник Золочівської селищної ради.

Вдень в ОТУВ «Харків» повідомили, що вздовж лінії держкордону ворог намагається створити «додаткові точки напруження використовуючи тактику дій ДРГ».

«Одна з таких груп здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону. У поточний момент підрозділи СОУ продовжують заходи з виявлення та знищення залишків ворожої групи», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, голова Золочівської селищної ради Віктор Коваленко в етері «Суспільне. Студія» зазначив, що у селі Сотницький Козачок перебувають Сили оборони. Звідки з’явилася інформація про просування ворога в населеному пункті на карті аналітиків проєкту «DeepState», Коваленко не знає.

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що у Сотницькому Козачку точаться активні бої дії.

«Евакуювали 30 людей. На даний час у населеному пункті перебуває 2 людини — з ними комунікують щодо евакуації», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, вночі 4 липня аналітики проєкту «DeepState» оновили карту, повідомивши про просування ворога в селі Сотницький Козачок. Вони позначили цю територію як окуповану ворогом. Речник ДПСУ в етері нацмарафону вранці повідомив, що в напрямку населеного пункту ворог намагається давити. Але всі спроби заходу російських ДРГ на цьому напрямку відразу припиняються українськими воїнами.