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СОУ вибили противника з Сотницького Козачка – Deep State оновив карту

Суспільство 07:07   13.07.2024
Вікторія Яковенко
СОУ вибили противника з Сотницького Козачка – Deep State оновив карту скриншот

Проєкт Deep State позначив на карті село Сотницький Козачок на Харківщині, як вільне від окупантів. До цього, населений пункт був «замальований червоним».

«Сили Оборони України вибили противника з Сотницького Козачка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 4 липня аналітики проєкту «DeepState» оновили карту, повідомивши про просування ворога в селі Сотницький Козачок. Вони позначили цю територію як окуповану ворогом. Речник ДПСУ в етері нацмарафону вранці повідомив, що в напрямку населеного пункту ворог намагається давити. Але всі спроби заходу російських ДРГ на цьому напрямку відразу припиняються українськими воїнами. Тим часом голова Золочівської селищної ради Віктор Коваленко зазначав, що у селі Сотницький Козачок перебувають Сили оборони. А голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що у Сотницькому Козачку точаться активні бої дії.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 07:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєкт Deep State позначив на карті село Сотницький Козачок на Харківщині, як вільне від окупантів. До цього, населений пункт пункт був «замальований червоним».".