По Будам на Харьковщине ударили две ракеты «Искандер-М»: последствия (фото)
Правоохранители показали последствия ракетных ударов РФ по поселку Буды на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 13 июля около 15:40 ВС РФ нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в поселке Буды. По прибытии служб оккупанты по тактике повторного удара ударили ракетой по той же локации.
Предварительно, поселок россияне атаковали двумя ракетами «Искандер-М».
В результате обстрела пострадали 23 человека, среди них 14-летняя девочка. Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, жилые дома и автомобили.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Напомним, около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08. По данным Синегубова, оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды. Известно о 22 пострадавших и 2 погибших. В АО «Укрзалізниця» сообщили, что РФ нанесла удар по железнодорожным объектам и подвижному составу на Харьковщине.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: буды, погибли, пострадали, прокуратура, ракети, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 20:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия ракетных ударов РФ по поселку Буды на Харьковщине.".