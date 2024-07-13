Live
  • Сб 13.07.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 40.88
  • EUR 44.38

По Будах на Харківщині вдарили дві ракети «Іскандер-М»: наслідки (фото)

Події 20:34   13.07.2024
Вікторія Яковенко
По Будах на Харківщині вдарили дві ракети «Іскандер-М»: наслідки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці показали наслідки ракетних ударів РФ по селищу Буди на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, 13 липня близько 15:40 ЗС РФ завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у селищі Буди. Після прибуття служб окупанти за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій само локації.

Попередньо, селище росіяни атакували двома ракетами «Іскандер-М».

Внаслідок обстрілу постраждали 23 людини, серед них 14-річна дівчинка. Пошкоджені обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки та автомобілі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

01
Фото: Харківська обласна прокуратура
02
Фото: Харківська обласна прокуратура
03
Фото: Харківська обласна прокуратура
05
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08. За даними Синєгубова, окупанти завдали повторного удару по селищу Буди. Відомо про 22 постраждалих та 2 загиблих. В АО “Укрзалізниця” повідомили, що РФ завдала удару по залізничних об’єктах та рухомому складу на Харківщині.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
По Будах на Харківщині вдарили дві ракети «Іскандер-М»: наслідки (фото)
По Будах на Харківщині вдарили дві ракети «Іскандер-М»: наслідки (фото)
13.07.2024, 20:34
Удар по Будах: другий загиблий – поліцейський, перші фото з місця «прильоту»
Удар по Будах: другий загиблий – поліцейський, перші фото з місця «прильоту»
13.07.2024, 19:52
Стовпчики термометрів доповзуть до +37: погода у Харкові й області на 14 липня
Стовпчики термометрів доповзуть до +37: погода у Харкові й області на 14 липня
13.07.2024, 20:03
Начальник Харківського райуправління ДСНС загинув через удар по Будах
Начальник Харківського райуправління ДСНС загинув через удар по Будах
13.07.2024, 18:27
П’ять залізничників постраждали через удар РФ по Харківщині – УЗ
П’ять залізничників постраждали через удар РФ по Харківщині – УЗ
13.07.2024, 19:22
У Харкові чули вибух: Синєгубов повідомив, куди «прилетіло»
У Харкові чули вибух: Синєгубов повідомив, куди «прилетіло»
13.07.2024, 16:02

Новини за темою:

19:52
Удар по Будах: другий загиблий – поліцейський, перші фото з місця «прильоту»
18:27
Начальник Харківського райуправління ДСНС загинув через удар по Будах
17:23
Обстріл селища Буди: постраждали 16 людей, серед них – дитина
16:59
Армія РФ повторно вдарила по селищу на Харківщині: є загиблий (оновлено)
16:02
У Харкові чули вибух: Синєгубов повідомив, куди «прилетіло»

Ви читали новину: «По Будах на Харківщині вдарили дві ракети «Іскандер-М»: наслідки (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки ракетних ударів РФ по селищу Буди на Харківщині.".