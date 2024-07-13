По Будах на Харківщині вдарили дві ракети «Іскандер-М»: наслідки (фото)

Правоохоронці показали наслідки ракетних ударів РФ по селищу Буди на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, 13 липня близько 15:40 ЗС РФ завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у селищі Буди. Після прибуття служб окупанти за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій само локації.

Попередньо, селище росіяни атакували двома ракетами «Іскандер-М».

Внаслідок обстрілу постраждали 23 людини, серед них 14-річна дівчинка. Пошкоджені обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки та автомобілі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08. За даними Синєгубова, окупанти завдали повторного удару по селищу Буди. Відомо про 22 постраждалих та 2 загиблих. В АО “Укрзалізниця” повідомили, що РФ завдала удару по залізничних об’єктах та рухомому складу на Харківщині.